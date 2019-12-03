Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча», учрежденной журналом France Football. Она ежегодно присуждается лучшему футболисту Европы. Торжественная церемония прошла этим вечером в театре Шатле в Париже.

32-летний Месси получил эту награду в шестой раз в карьере, поставив рекорд. Пять раз «Золотой мяч» доставался Криштиану Роналду. По три раза ее получали Мишель Платини, Марко ван Бастен и Йохан Кройфф.