Кирилл Серебренников назван лучшим режиссером по версии премии Звезда театрала за спектакль «Барокко» «Гоголь-центра»

Его премьера состоялась во время домашнего ареста режиссера. Церемония награждения проходит этим вечером в Театре имени Евгения Вахтангова. Сам Серебренников не смог на ней присутствовать. Награду вместо него подучил директор «Гоголь-центра» Кирилл Кабешев.

Награды за лучшую мужскую и женскую роли удостоены Владимир Машков, играющий в постановке «Матросская тишина» Театра Олега Табакова, и Елизавета Боярская за роль Марины Цветаевой в спектакле «1926» Филармонии им. Шостаковича.

Премия «Звезда театрала» основана в 2008 году. Ее лауреатов определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители путем интернет-голосования. В этом году награда вручается в 17 номинациях.