Не оплатившим налоги на имущество со вторника начнут начислять пени

Срок уплаты истек в понедельник. Россияне должны были оплатить налог на имущество — квартира или дом, земельный налог на участок и транспортный налог на машину, мотоцикл и другие средства передвижения. Тем, кто опоздал, будут начислять пени. За каждый день просрочки – это 0.02 % от суммы неуплаченного налога.

В течение трех месяцев налоговая должна прислать должнику уведомление с указанием суммы, которую надо оплатить, и предостережение о передаче материалов в следственные органы, если есть подозрения в совершении преступления.

Если к началу июня задолженность сохранится, то налоговая будет добиваться взыскания через суд, в частности накладывая арест на счета в банках

Заявление в суд налоговая инспекция подает, если сумма налога, пени и штрафа превышает три тысячи рублей.