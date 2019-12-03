Госинформационные агентства удалили новости с упоминанием расследования ФБК об имуществе телеведущей Наили Аскер-Заде

Государственные информационные агентства удалили новости с упоминанием расследования ФБК об имуществе телеведущей Наили Аскер-Заде. В нем утверждается, что журналистка, благодаря главе ВТБ Андрею Костину, владеет частным самолетом, яхтой и особняком на Рублевке.

Заметки агентств ТАСС и РИА Новости были посвящены не самому расследованию, а реакции на него властей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что комментировать эту тему не будет, поскольку в Кремле о материале ФБК по поводу собственности Аскер-Заде ничего не знают. Об этом и написали агентства, однако через какое-то время по ссылкам заметки уже были недоступны. На то, что тексты пропали, обратил внимание сотрудник ФБК Георгий Албуров. Позже выяснилось, что еще несколько сетевых изданий удалили заметки о расследовании. Не оказалось ссылки на него и в поиске сервиса «Яндекс.Новости». Между тем, на канале Алексея Навального в Youtube видео, где он рассказывает о дорогостоящей недвижимости и шикарном имуществе телеведущей, набрало более миллиона просмотров менее чем за день. В ролике политик напомнил, что ранее Роскомнадзор заблокировал не менее тысячи ссылок на материалы, в которых говорилось об отношениях Аскер-Заде и главы ВТБ Андрея Костина.

О массовом ограничении доступа к публикациям стало известно весной.

Блокировка производилась по решению суда.