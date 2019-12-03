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03 декабря 2019
В Лондоне сегодня стартует саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса
Одной из тем, как ожидается, станет противодействие России.
Лидеры 29 стран НАТО соберутся в отеле в пригороде Лондона Уотфорде. Как пишет The Guardian, место было выбрано британским премьером Борисом Джонсоном специально, чтобы избежать встречи с толпами протестующих против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Большого банкета в начале дня не будет: главы государств почти сразу приступят к рабочим сессиям, а затем у них будет свободное время для проведения двусторонних встреч. Вечером лидеры приглашены на торжественный прием в их честь, устроенный британской королевой Елизаветой II.
По данным The Times, на саммите стороны, скорее всего, обсудят «план усиления Балтики», который позволит расширить военное присутствие НАТО в регионе на случай конфликта с Россией. В следующем году США планируют провести военные учения в Восточной Европе.
Саммит НАТО продлится два дня. Разногласия между членами альянса могут возникнуть в ходе обсуждения вопроса о распределении обязанностей по вкладам в оборонный бюджет.