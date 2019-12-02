В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хет-триком отметился нападающий СКА Александр Барабанов. Также в составе петербуржцев отличился Антон Белов. У ЦСКА шайбы забросили Сергей Толчинский и Линден Вей.

СКА вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА опустился на вторую строчку.

В среду столичный клуб примет московское «Динамо», Петербургские хоккеисты в тот же день на своем льду сыграют с казанским «Ак Барсом».