Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам прошедшего сезона

Он получил Русский кубок на 26-й ежегодной церемонии вручения национальной теннисной премии. В этом году Медведев выиграл соревнования в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также дошел до финала на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. Год назад обладателем титула стал Карен Хачанов.
2019-12-02T23:03:00+03:00
2019-12-02T23:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 02 декабря 2019
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