Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам прошедшего сезона

Он получил Русский кубок на 26-й ежегодной церемонии вручения национальной теннисной премии. В этом году Медведев выиграл соревнования в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также дошел до финала на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. Год назад обладателем титула стал Карен Хачанов.