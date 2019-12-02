Предвыборный штаб Дональда Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Это объясняется вступлением в предвыборную гонку владельца агентства Майкла Блумберга, сообщает Axios со ссылкой на руководителя штаба Брэда Парскаля. Кроме того он сослался на решение агентства не проводить журналистские расследования в отношении самого Блумберга и других претендентов на президентское кресло из Демократической партии. Парскаль отметил, что считает такую практику «тревожной и неправильной».

Главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт отверг обвинения в предвзятости.