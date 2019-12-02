На линиях МЦД третий раз за день произошел сбой

Поезда в Белорусском направлении следуют с увеличенным интервалом. Причиной стал срыва стоп-крана от Одинцова в направлении столицы, сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

Утром произошло еще два сбоя в работе второй линии Московских центральных диаметров на Рижском направлении. Поезда шли с опозданием на отрезках из Подольска и Нахабино в Москву.

Открытие первых диаметров прошло 21 ноября. В день начала их работы поступили массовые жалобы на задержку поездов и неработающие валидаторы, а также на сокращение количества вагонов в составах. Власти объявили, что в течение двух недель проезд по МЦД будет бесплатным.