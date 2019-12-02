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23:01, 02 декабря 2019

Президент Владимир Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Таковыми теперь смогут признать любого человека, который сотрудничает со СМИ — иностранным агентом и получает деньги из зарубежных источников.
Участников реестра обяжут отчитываться перед Минюстом об иностранном финансировании, а СМИ-«иноагенты» — зарегистрироваться в России и упоминать в публикациях о своем статусе.



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