Пакистан вернет России долг в размере 93,5 миллионов долларов

Задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил с республикой Советский Союз.

Москва и Исламабад подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР – документ обязывает Пакистан выплатить Москве почти 100 миллионов долларов. Деньги должны поступить в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу. Задолженность возникла еще в 1980-е. Тогда предприятия СССР закупали в Пакистане текстиль и другие материалы. Расчеты осуществлялись через счета в Национальном банке республики. Когда Советский Союз распался, пакистанские экспортеры заявили, что часть товаров не была оплачена, из-за чего на российском счету заморозили эти средства. Урегулировать взаимные претензии пытались долго. И только в сентябре этого года в Исламабаде заявили о готовности выплатить деньги. Газета The Express Tribune со ссылкой на источники писала, что это позволит России вложить деньги в экономику Пакистана. В частности, Москва намерена инвестировать 8 миллиардов долларов в энергетический сектор и металлургические заводы.

Ранее власти России заявили о том, что за предыдущие годы страна простила около 20 миллиардов долларов Африке. С начала 00-х многомиллиардные долги прощались и другим государствам, в том числе Вьетнаму, Ираку, Сирии и Кубе.