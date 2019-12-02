Президент Владимир Путин подписал сегодня ряд резонансных законопроектов. Так, согласно поправкам, иностранным агентом теперь смогут признать любое физическое лицо, которое сотрудничает со СМИ-иноагентами и получает деньги из зарубежных источников. С 1-го до 6-ти миллионов рублей увеличатся максимальные штрафы для интернет-компаний за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Продажа электронных устройств, в том числе смартфонов и компьютеров, без отечественного софта отныне будет запрещена. Ректоры Московского и Петербургского госуниверситетов смогут занимать свои посты пожизненно. Ограничения на выдвижение их кандидатур президентом Путин отменил. Кроме того, глава государства снял запрет на использование нацистской символики и атрибутики в произведениях искусства, литературы и науки. Условием для этого должно быть отсутствие пропаганды или оправдания нацизма.

Формулировка этого закона оставляет лазейки для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, — сказал «Эху Москвы» историк Алексей Кузнецов.

Кузнецов при этом заметил, что в нашей стране при желании можно заниматься пропагандой в обход существующих законов.