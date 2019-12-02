За три дня «черной пятницы» россияне потратили в онлайн-магазинах свыше 22 миллиардов рублей

За три дня «черной пятницы», проходившей с 29 ноября по 1 декабря, россияне потратили в онлайн-магазинах свыше 22 миллиардов рублей. По сравнению с прошлогодней аналогичной акцией объем продаж вырос почти на 30%, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. По ее данным, наибольшим спросом, пользовалась электроника и бытовая техника.