За три дня «черной пятницы» россияне потратили в онлайн-магазинах свыше 22 миллиардов рублей

За три дня «черной пятницы», проходившей с 29 ноября по 1 декабря, россияне потратили в онлайн-магазинах свыше 22 миллиардов рублей. По сравнению с прошлогодней аналогичной акцией объем продаж вырос почти на 30%, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. По ее данным, наибольшим спросом, пользовалась электроника и бытовая техника.
2019-12-02T21:31:00+03:00
2019-12-02T21:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 02 декабря 2019
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