Пакистан вернет России долг времен СССР

Страны подписали двустороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств. Согласно документу Исламабад обязан выплатить Москве 93,5 миллиона долларов. Средства будут зачислены в течение 90 дней с момента вступления договора в силу.

Долг Пакистана стал предметом 30-летнего спора между странами. В 80-х годах СССР закупал товары легкой промышленности у пакистанских компаний. После распада Советского Союза экспортеры заявили, что часть товаров не была оплачена. В Банке Пакистана были заморожены 105 миллионов долларов с российских счетов.