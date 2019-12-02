Президент Владимир Путин подписал закон о физлицах-иноагентах. Согласно документу такой статус может быть присвоен всем людям, которые распространяют материалы СМИ, признанных иностранными агентами, получая при этом финансирование из-за рубежа. Таким образом под действие нового закона могут попасть блогеры и авторы постов в соцсетях.
2019-12-02T21:30:00+03:00
2019-12-02T21:30:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 02 декабря 2019
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