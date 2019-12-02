Историк Кузнецов: Закон о демонстрации нацистской символики оставляет лазейки для злоупотребления правоохранителями

Формулировка закона, разрешающего демонстрацию нацистской символики, оставляет лазейки для злоупотребления со стороны правоохранительных органов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк Алексей Кузнецов.

«Разумеется, ситуация, когда демонстрация нацистской символики в исторических фильмах или, например, в каких-то материалах, посвященных истории этого времени была под запретом – это полный абсурд. Но, с другой стороны, меня несколько настораживает эта оговорка «при условии, что в них нет пропаганды нацизма», потому что это оставляет довольно широкую лазейку для правоохранительных органов практически в любой ситуации отстаивать ту точку зрения, что в данном случае мы имеем дело именно с пропагандой. С учетом несовершенства, мягко говоря, нашей нынешней полицейско-судебной системы это, скорее всего, будет приводить к тому, что когда будет нужно, они будут достигать необходимого им результата» – сказал он.

Президент Владимир Путин снял запрет на использование нацистской символики и атрибутики в произведениях искусства, литературы и науки при условии, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма. Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее закон был принят Госдумой. Как отметила председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, таким образом они «убирают этот абсурд из нашей жизни». По ее словам, привлечение россиян к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката вызывали общественное раздражение, насмешки и издевательства в СМИ.