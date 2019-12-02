Основатель «Банки.ру» обвиняет одного из акционеров Russia Partners в намеренном вмешательстве в редакционную политику

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев обвиняет одного из акционеров американского фонда Russia Partners в намеренном вмешательстве в редакционную политику и попытке «убрать» его и супругу из бизнеса. Об этом он написал в Facebook. В частности, фонд требовал «закрытия всех контентных разделов — новостей, форума и «Народного рейтинга», который основатель называет визитной карточкой «Банки.ру» и «вокруг которого строится весь проект». Он утверждает, что уже получил от гендиректора Динары Юнусовой уведомление о предстоящем расторжении контракта и о том, что редакция «Банковских новостей», которая занимается контентом сайта, должна покинуть офис компании 13 февраля.
2019-12-02T21:02:00+03:00
2019-12-02T21:03:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 02 декабря 2019
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