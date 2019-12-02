«Мемориал» намерен объявить сбор средств для оплаты штрафов из-за отсутствия маркировки иноагента на интернет-ресурсах

«Мемориал» намерен на этой неделе объявить сбор средств для оплаты штрафов из-за отсутствия маркировки иноагента на интернет-ресурсах организации. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель правозащитного общества. Кроме того, по его словам, Роскомнадзор пригласил сотрудников 5-го декабря, а на следующий день председателя правления международного мемориала Яна Рачинского для составления новых административных протоколов за аналогичные нарушения. Пока, как сказал собеседник агентства, неизвестно, сколько еще протоколов будет составлено. На данный момент на правозащитный центр и международный «Мемориал» составлено 20 протоколов. Из них более половины рассмотрено и назначено свыше 2-х миллионов рублей штрафов.