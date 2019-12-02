Юрий Синодов, Roem.ru: Обязанность устанавливать на гаджеты российское ПО не будет проблемой для производителей

Обязанность устанавливать на гаджеты, предназначенные для продажи в России, российское программное обеспечение не будет проблемой для производителей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта новостей интернет-бизнеса Roem.ru Юрий Синодов.

«На Android предустановка – это вообще никаких проблем не представляет, там, собственно, каждый производитель имеет свои политики и договоренности в отношении установки. Ну, будут там на несколько приложений больше ставить, я думаю, что им всем по большому счету это не очень важно», — считает он.

Эксперт также добавил, что, даже если Apple откажется следовать новому закону и уйдет с российского рынка, это не скажется на потребителе.

«Наличие или отсутствие Apple на рынке в России, не сказывается приблизительно ни на чем. Потому что все равно устройства будут ввозиться тем или иным образом», — заключил он.

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательно предустановке российского софта на электронные устройства. Документ вступит в силу с 1-го июля будущего года. По замыслу парламентариев он будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.