Комиссия правительства не поддержала законопроект о смягчении наказания за повторные нарушения на митингах

Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина. Отмечается, что в пояснительной записке к документу нет достаточных обоснований необходимости изменения уголовного кодекса. Также в поправках не указано, в каком случае нарушителей нужно привлекать к уголовной ответственности.



Автором инициативы выступил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. Он предлагал сократить максимальный срок лишения свободы по так называемой «дадинской» статье с 5-ти до 3-х лет и понизить штрафы.