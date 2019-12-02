Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге

Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой — легкой, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Мост, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой, находился на реконструкции. Оба пострадавших проводили там работы. По данным МЧС, обрушение пролета на площади около 200 метров произошло при проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом. К устранению последствий привлечено порядка 40 человек и 15 единиц техники. Движение в городе не нарушено, поскольку есть пути объезда.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку.