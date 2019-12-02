Кынев: Немецкое гражданство членом ЕР Шлегелем показывает, что политэлиты не разделяют реакционную политику власти

Получение немецкого гражданства членом «Единой России» Робертом Шлегелем показывает, что политические элиты не разделяют реакционную политику российских властей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«История Шлегеля показывает, это что никакой искренней приверженности той формально антизападной, реакционной политике, которая декларируется, внутри политических элит нет. Та самая вертикаль, которая демонстрирует, насколько это возможно, политическую жесткость, на самом деле, колосс на глиняных ногах. Как только произойдут какие-то перемены в верхах, все это рассыпется в тот же самый день. Никакой внутренней убежденности в том, что они говорят ни у кого из них нет. И они, я думаю, обгоняя друг друга, побегут занимать другие политические позиции», — сказал он.

Политолог добавил, что переезд Р.Шлегеля – далеко не единственный пример радикально поменявшегося отношения к Западу среди российских чиновников.



Ранее сообщалось, что бывший комиссар движения «Наши», депутат Госдумы 5 и 6 созывов от «Единой России», бывший член генерального совета партии Роберт Шлегель получил гражданство Германии и переехал в Мюнхен.

Ранее Р.Шлегель критиковал Запад и обвинял западные страны во вмешательстве во внутренние дела России. Он был одним из тех, кто голосовал за закон, запрещающий усыновление российских сирот иностранцами.