Владимир Путин снял запрет на использование нацистской символики и атрибутики в произведениях искусства, литературы и науки при условии, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма. Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее закон был принят Госдумой. Как отметила председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, таким образом они «убирают этот абсурд из нашей жизни». По ее словам, привлечение россиян к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката вызывали общественное раздражение, насмешки и издевательства в СМИ.