По уголовному делу о ДТП в Забайкалье, жертвами которого стали 19 человек, задержан организатор перевозки – 30-летний предприниматель из Читы. В его офисе по месту жительства прошли обыски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. По ее словам, следственные мероприятия также проведены в региональном управлении ГИБДД и краевом управлении Ространснадзора.

Авария произошла в воскресенье. Автобус с пассажирами упал с моста в реку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.