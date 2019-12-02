Государственные информагентства удалили новости о расследовании ФБК об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде

Внимание на это обратил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Ранее РИА Новости и ТАСС опубликовали материалы, в которых говорилось о том, что в Кремле не знают о расследовании Навального.

Согласно расследованию ФБК, ведущая телеканала «Россия 1» является собственницей дорогостоящей недвижимости, самолета и яхты. Все это она получила, поскольку находится в близких отношениях с главой банка ВТБ Андреем Костиным, — утверждает Алексей Навальный.

По утверждению политика Алексея Навального, «банк ВТБ ежедневно грабится госбанкиром Андреем Костиным, чтобы обеспечивать фантастический уровень жизни его возлюбленной Наили Аскер-заде». Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вопрос общественных интересов, а не вопрос частной жизни госбанкира и телеведущей. Потому что когда телеведущая госканала неизвестно откуда имеет в своем распоряжении яхту и перемещается по миру на самолете стоимостью 60 миллионов долларов, мы должны поставить вопрос и перед ней, и перед госбанкиром, который ее содержит, откуда взялись все эти деньги. Нам очевидно, что банк ВТБ, который и так имеет довольно печальную славу весьма коррумпированного банка, грабится ежедневно госбанкиром, в том числе для того, чтобы обеспечивать фантастический уровень жизни для его возлюбленной Наили Аскер-заде. Пусть они любят друг друга, только не за наш счет», — сказал он.

А.Навальный добавил, что официальная зарплата президента банка ВТБ Андрея Костина не смогла бы покрыть обнаруженные Фондом борьбы с коррупцией подарки банкира своей возлюбленной.

«Это простая математика. Банкир Костин, несмотря на то, что он руководит убыточным банком, который в течение многих лет получает постоянно государственную поддержку, получает зарплату несколько миллионов долларов в год. Но по ежемесячным расходам Наили Аскер-Заде, ведущей «Первого канала», видно, что это суммы гораздо больше. Ну, например, просто эксплуатация самолета обходится в 30 миллионов рублей в месяц, и это не считая яхту с командой из 15 человек», — заключил политик.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что ведущая телеканала «Россия-1» Наиля Аскер-заде предположительно пользуется самолетом «Бомбардье» и 62-метрвоой яхтой. По мнению авторов расследования, это стало возможным из-за близких отношений телеведущей и президента государственного банка ВТБ Андрея Костина.

Алексей Навальный подчеркнул, что все материалы о Костине и Аскер-заде Роскомнадзор удаляет.