«Лаборатория Касперского» сообщила о хакерской атаке на отели

Ей подверглись не менее 20-ти брендов в 12-ти странах. Есть вероятность утечки данных кредитных карт, — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз компании. Она советует путешественникам использовать виртуальную платежную карту для бронирования через онлайн-турагентства, а для расчета в другой стране — виртуальный кошелек или карту с ограниченным количеством денег.
2019-12-02T19:31:00+03:00
2019-12-02T19:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 02 декабря 2019
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