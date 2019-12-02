«Лаборатория Касперского» сообщила о хакерской атаке на отели

Ей подверглись не менее 20-ти брендов в 12-ти странах. Есть вероятность утечки данных кредитных карт, — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз компании. Она советует путешественникам использовать виртуальную платежную карту для бронирования через онлайн-турагентства, а для расчета в другой стране — виртуальный кошелек или карту с ограниченным количеством денег.