В Санкт-Петербурге 19 болельщиков футбольного клуба «Спартак» оштрафованы на 500 рублей каждый за нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Их обвинили в мелком хулиганстве, они признали свою вину. Еще троих арестовали на 15 суток. Они вину не признают и утверждают, что их задержали на выходе из отеля, при этом, по их словам, нецензурных выражений они не выкрикивали.