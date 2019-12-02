В Санкт-Петербурге 19 болельщиков футбольного клуба «Спартак» оштрафованы на 500 рублей каждый за нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Их обвинили в мелком хулиганстве, они признали свою вину. Еще троих арестовали на 15 суток. Они вину не признают и утверждают, что их задержали на выходе из отеля, при этом, по их словам, нецензурных выражений они не выкрикивали.
2019-12-02T19:30:00+03:00
2019-12-02T19:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 02 декабря 2019
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