Ректоры Московского и Петербургского госуниверситетов отныне могут занимать свои посты пожизненно

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий такое право. Ранее ректоры МГУ и СПбГУ могли занимать этот пост, пока им не исполнится 65 лет. Затем президент имел право дважды продлевать их полномочия, каждый раз максимум на 5 лет. Теперь глава государства сможет это делать без ограничений.