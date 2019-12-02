Ректоры Московского и Петербургского госуниверситетов отныне могут занимать свои посты пожизненно

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий такое право. Ранее ректоры МГУ и СПбГУ могли занимать этот пост, пока им не исполнится 65 лет. Затем президент имел право дважды продлевать их полномочия, каждый раз максимум на 5 лет. Теперь глава государства сможет это делать без ограничений.
2019-12-02T19:30:00+03:00
2019-12-02T19:30:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 02 декабря 2019
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