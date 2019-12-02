В Еврокомиссии призвали привлечь причастных к убийству мальтийской журналистки, расследовавшей по «панамскому досье»

В Еврокомиссии призвали привлечь к суду причастных к убийству мальтийской журналистки, участницы расследований по «панамскому досье». Премьер-министр Мальты ранее объявил, что из-за этого скандала готов уйти с поста.

В Еврокомиссии не комментируют ход расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии, но ждут, что виновные будут преданы суду. В заявлении подчеркивается, что в основе свободного демократического общества должна быть свободная пресса. Ранее Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в телеобращении, что намерен покинуть свой пост в январе. Это решение он принял после массовых протестов у парламента с требованием его отставки. Волнения спровоцировало освобождение из-под стражи крупного мальтийского предпринимателя Йоргена Фенека, которого называют соратником Муската. Бизнесмена, чье имя фигурировало в антикоррупционных расследованиях Галисии, обвинили в соучастии в убийстве журналистки. Изначально власти собирались дать ему иммунитет в обмен на информацию о заказчике преступления. Под давлением общественности Мускат заявил, что освобождать Фенека от ответственности не будут. Между тем, семья журналистки подали в суд на премьера – они требуют проверить его личную причастность к убийству.

Дафне Каруана Галиция погибла два года назад — в арендованном ей автомобиле сработало взрывное устройство