Президент Владимир Путин подписал закон об обязательно предустановке российского софта на электронные устройства. Документ вступит в силу с 1-го июля будущего года. По замыслу парламентариев он будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Между тем, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники выступала против принятия закона. В обращении к президенту говорилось, что изменения негативно отразятся на развитии отрасли и приведут к монополизации в сфере разработки российского ПО. Компания Apple предупреждала, что в случае принятия документа может пересмотреть свою бизнес-модель в России.