В Екатеринбурге арестован отец убитого девятилетнего мальчика

Он останется под стражей до конца января. По данным портал 66.ru, 40-летний Иван Казанцев ранее уже был судим, по какой статье, не уточняется. Также сообщается, что у него есть двойное гражданство: России и Германии. Он состоит в секте «Ученики Христа». Ее основательница Земфира Гайнуллина также арестована.

Тело ребенка нашли 28 ноября в Екатеринбурге. Перед смертью в рот мальчика засунули кляп, после чего били плеткой. Таким образом отец пытался «изгнать из него бесов».

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил о необходимости установить, каким было окружение мальчика убитого родителями в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я совершенно согласен, что нам необходимо посмотреть вопросы окружения и вопросы, знал или видел ли кто. Но сейчас, пока идут активные следственные действия, мы не заходим в эту сферу. Тем не менее, мы начали проработку с комиссией по делам несовершеннолетних Чкаловского района, чтобы посмотреть, как реагировали те, кто находился в контактной зоне. Учился парень, не учился где-то», — сказал он.

И.Мороков также подчеркнул, что необходимо соблюсти чистоту расследования сотрудников Следственного комитета.

«Коллеги из Следственного комитета работают, и сегодня достаточно скупая информация идет, и, наверное, это совершенно правильно, потому что необходимо соблюсти чистоту расследования, которая позволит установить истину, что же по-настоящему произошло», — заключил он.

На прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге в лесопарке нашли тело девятилетнего ребенка. Причина смерти – механическая асфиксия. СМИ писали о том, что он скончался во время обряда «изгнания бесов». Однако в Следственном комитете заявили, что, по предварительной версии, его убил отец «в связи с возникшей неприязнью». Сообщалось о том, что глава секты, в которой состояли родители, заставляла адептов наказывать детей и жестоко бить их за проступки. Рты закрывали кляпом, чтобы никто не слышал криков. Сразу после гибели ребенка сектанты уехали из Екатеринбурга.

По официальным данным, мать мальчика сама явилась в СК. Ее допросили в качестве свидетеля, а позднее ее обвинили в пособничестве.