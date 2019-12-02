Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. По информации немецкой газеты, сейчас потомок волжских немцев проживает в Мюнхене и работает в международной компании по информационной безопасности Acronis. В интервью газете экс-депутат, который раньше активно критиковал Запад, заявил, что его взгляды изменились. Теперь он обычный человек с необыкновенным жизненным опытом и хочет, чтобы его дети росли в Германии.

Роберт Шлегель решил получить немецкое гражданство и уехать из России, скорее всего, из-за того, что перестал котироваться в нашей системе власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман.

Он также заметил, что российское общество должно перестать считать российских функционеров обязанными жить исключительно в нашей стране и быть патриотами