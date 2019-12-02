Глава РУСАДА: «Чистые» российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях после прохождения тестов

«Чистые» российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях после прохождения тестов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

«Было сказано, что будут допущены «чистые» спортсмены. По логике ВАДА, это значит, что они должны будут пройти определенное количество тестов за определенный период времени», — сказал он.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу. Заявление было размещено на официальном сайте WADA. Сообщается, что исполком рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию 9 декабря.

Профильный комитет WADA при формулировке рекомендации основывался на том, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории, доступ к которым эксперты WADA получили в начале этого года, были констатированы модификации.