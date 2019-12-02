В Берлине ограблен музей Штази

Воры вынесли медали и драгоценности общей стоимостью в несколько тысяч евро, — сообщает Би-би-си со ссылкой на дирекцию музея. Преступление было совершено накануне вечером. Работники обнаружили взлом этим утром. Отмечается, что среди украденных ценностей ордена Карла Маркса и Ленина.
2019-12-02T18:34:00+03:00
2019-12-02T18:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 02 декабря 2019
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