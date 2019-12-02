В Берлине ограблен музей Штази

Воры вынесли медали и драгоценности общей стоимостью в несколько тысяч евро, — сообщает Би-би-си со ссылкой на дирекцию музея. Преступление было совершено накануне вечером. Работники обнаружили взлом этим утром. Отмечается, что среди украденных ценностей ордена Карла Маркса и Ленина.