Премьер-министр Мальты покидает свой пост из-за массовых митингов, в ходе которых оппозиция требовала его ухода

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат покидает свой пост из-за массовых митингов, в ходе которых оппозиция требовала его ухода. Протесты связаны с расследованием убийства двухлетней давности мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая обвиняла главу правительства в коррупции, сообщает издание Times of Malta. 12 января Мускат покинет пост лидера Лейбористской партии, а затем снимет премьерские полномочия.