Премьер-министр Мальты покидает свой пост из-за массовых митингов, в ходе которых оппозиция требовала его ухода

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат покидает свой пост из-за массовых митингов, в ходе которых оппозиция требовала его ухода. Протесты связаны с расследованием убийства двухлетней давности мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая обвиняла главу правительства в коррупции, сообщает издание Times of Malta. 12 января Мускат покинет пост лидера Лейбористской партии, а затем снимет премьерские полномочия.
2019-12-02T18:33:00+03:00
2019-12-02T18:34:32+03:00
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18:33, 02 декабря 2019
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