Эсеры предлагают приравнять наркоторговлю к терроризму и ввести уголовное наказание за употребление наркотиков

Законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму, сообщил «Интерфаксу» один из авторов документа, депутат от «Справедливой России» и первый замглавы комитета по регламенту Олег Нилов. Он пояснил, что применять уголовную статью предлагается только в случае наличия медицинского диагноза о стопроцентной зависимости. Альтернативу Нилов видит только принудительное лечение.
2019-12-02T18:30:00+03:00
2019-12-02T18:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 02 декабря 2019
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