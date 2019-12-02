Эсеры предлагают приравнять наркоторговлю к терроризму и ввести уголовное наказание за употребление наркотиков

Законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму, сообщил «Интерфаксу» один из авторов документа, депутат от «Справедливой России» и первый замглавы комитета по регламенту Олег Нилов. Он пояснил, что применять уголовную статью предлагается только в случае наличия медицинского диагноза о стопроцентной зависимости. Альтернативу Нилов видит только принудительное лечение.