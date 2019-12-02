Два члена нового Нобелевского комитета по литературе отказались продолжить работу

Это скажется на репутации комиссии, которая и так серьезно пострадала после скандала в прошлом году.

Новый состав Нобелевского комитета по литературе был сформирован год назад, теперь стало известно, что два внешних эксперта – писатели Кристофер Леандер и Гунн-Бритт Сундстрём – из него выходят. Леандер свое решение объяснил тем, что у него нет «ни терпения, ни времени» ждать результатов работы по изменению комитета, которая началась после прошлогоднего скандала. Сундстрём рассказала, что она не согласна с позицией комиссии при присуждении Нобелевской премии австрийскому драматургу Петеру Хандке. Писательница пояснила, что выбор лауреата истолковывался внутри академии и за ее пределами как выбор позиции для взгляда на литературу как на нечто, стоящее выше «политики». Она с этим не согласна. Престижную литературную премию Хандке присудили в начале октября. Тогда же было объявлено имя лауреата 2018 года – Ольги Токарчук. Это было сделано одновременно, поскольку в прошлом году от вручения награды решили отказаться из-за скандала в Шведской академии. Тогда несколько членов Нобелевского комитета ушли в отставку после того, как мужа одной из них обвинили в сексуальных домогательствах и раскрытии будущих победителей премии журналистам. В последствии был сформирован новый состав комиссии, члены которого теперь не выбираются на пост пожизненно.

В Шведской академии, которая присуждает Нобелевскую премию в области литературы, заявили о том, что сожалеют о решении Леандера и Сундстрём выйти из состава комитета.