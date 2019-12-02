Петербургские суды начали судить болельщиков Спартака, которых задержали накануне

Некоторых арестовали.

Точную информации о том, сколько болельщиков задержали полиция по непонятным причинам не дает. Более того представители МВД даже не смогли сказать «Эху» каова судьба фанатов, которые провели ночь в отделениях. Судя по всему некоторых отпустили без составления протоколов. во всяком случае об этом сообщил один из москвичей, по его словам несколько человек, которые приехали на матч вместе с ним задержатся — их арестовали на 15 суток. уже точно известно что такое наказание получили трое спартакоццев. Еще 19 человек оштрафовали за нецензурную брань на 500 рублей. Напомню, накануне в петербурге полицейские досставили в участки более 100 болельщиков спартака. они приехалди на игру против зенита. В мвд говорят о том, что они предотвратили столкновения, якобы у москвичей с собой были биты капы и бойцовские перчатки. сами представители фанатского движения рассказывали, что полицейские хватали всех подряд, даже тех кто никак не нарушал общественный порядок. отмечу, что Нескольких фанатов зенита также задержали, но их было совсем немного.

Игра зенита со спартаком закончилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.

Скандирование «кричалок» и мат во время матча не являются основанием для задержания футбольных фанатов. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал вице-спикер Госдумы, член комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев, комментируя массовые задержания болельщиков в Санкт-Петербурге.

«Ни в одной стране фанаты не ведут себя подобающим образом, и в этом вся изюминка нахождения фанатов на стадионе. Они поют, они кричат, они выкрикивают смешные кричалки, рифмы, песни. Да, может быть, иногда проскальзывают грубости, но РФС имеет способы наказать и выписывает многотысячные штрафы клубам. Клубы должны проводить соответствующую работу с фанатами. Но наказывать решеткой и тюрьмой – это какой-то нонсенс», — заявил он.

И.Лебедев подчеркнул, что прежде футбольных фанатов никогда задерживали за выкрики в адрес игрока другой команды. Он отметил, что если задержанные вчера фанаты «Спартака» будут арестованы, это станет прецедентом, позволяющим арестовывать любого болельщика в любой стране мира.

И.Лебедев сообщил, что Комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками обязан досконально разобраться в сложившейся ситуации и заявить о своей позиции, чтобы избежать опасного прецедента.

Ранее СМИ сообщали о массовых задержания фанатов футбольного клуба «Спартак» перед матчем «Зенит» — «Спартак» в ночь с 30 ноября на 1 декабря в Санкт-Петербурге. Накануне, 30 ноября, после матча молодежных составов команд полицейские задержали шестерых болельщиков «Спартака» из-за оскорблений футболиста «Зенита» Артема Дзюбы.

Матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 1 декабря в Санкт-Петербурге.