Капитан сборной РФ по футболу и нападающий питерского Зенита Артем Дзюба может быть наказан за оскорбление болельщиков

Капитан сборной России по футболу и нападающий питерского Зенита Артем Дзюба может быть наказан за оскорбление болельщиков.

Высказывания Дзюбы будет рассмотрено комитетом по этике российского футбольного союза, если поступит соответствующий запрос от союза или российской премьер-лиги. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Противостояние между форвардом и фанатами московского Спартака тем самым продолжается. Дзюба ответил, тем кто уже в течении месяца скандирует в его адрес матерные кричалки по окончании матча Зенит Спартак, в котором его нынешний клуб победил бывший. Сам Дзюба принял участие в голевой атаке, которая закончилась ударом Ильи Кутепова в свои ворота. Зенит победил 1-0. Дзюба прокомментировал ситуацию так «Кто-то лает и хрюкает – сказал он, а кто-то побеждает, но это я не всем , а только сектантам и фашистам». Эти высказывания и наказания могут быть самыми разными – от штрафа до дисквалификации. Спартак, кстати, заплатил 100 тысяч за выкрики с трибун в адрес Дзюбы во время матча с Уралом. В Петербурге на стороне Дзюбы выступила вся правоохранительная мощь города. Болельщиков Спартака задерживали, а их попытки поддержать команду на секторе стадиона глушили мощным звуком из динамиков. Официально сообщается о 86 задержанных, сами фанаты говорят, что счет идет на сотни.

До зимнего перерыва в чемпионате России по футболу. осталось сыграть один тур, матчи которого пройдут с 6 по 8 декабря.