ФБК: Ведущая «Россия-1» Наиля Аскер-заде предположительно пользуется самолетом «Бомбардье» и 62-метрвоой яхтой

Ведущая телеканала «Россия-1» Наиля Аскер-заде предположительно пользуется самолетом «Бомбардье» и 62-метрвоой яхтой, — утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По мнению авторов расследования, это стало возможным из-за близких отношений телеведущей и президента государственного банка ВТБ Андрея Костина, — рассказал Алексей Навальный.

По данным газеты «Ведомости», Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.



После выхода расследования ФБК Наиля Аскер-заде написала в Инстаграме, что заказала рекламу своей «инсты» у одного популярного блогера и «не думала, что так зайдет». По существу расследование она не комментировала.