Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета

Выездное заседание прошло в Мосгорсуде, так как исследовались материалы под грифом «секретно».

Голунов считает, что затягивается проверка в отношении полицейских, которые незаконно задержали его по делу о наркотиках. Журналист написал у себя в Фейсбуке, что собирается заняться расследованием самостоятельно.

Сообщество журналистов должно помочь журналисту «Медузы» Ивану Голунову провести расследование его дела. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман.

Он добавил, что в данном случае речь идет о массовом общественном давлении на власть

Ранее стало известно, что все материалы дела, по которому проходил Голунов, засекречены.