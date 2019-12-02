В России на пытки заключённые жалуются в 44 раз больше, чем возбуждают уголовных дел

Это следует из данных Следственного комитета, который впервые подробно раскрыл эту информацию.

Следователи за последние несколько лет получили около шести с половиной тысяч жалоб на насилие в СИЗО и колониях. Несмотря на это с уголовными делами в Следственном комитете не торопятся. Их возбудили всего лишь 148. Такие данные СК получил фонд «Нужна помощь», который направил запрос ведомству Александра Бастрыкина по этому поводу. Все уголовные дела о пытках связаны с применением сотрудниками ФСИН насилия, оружия, специальных средств или причинением тяжких последствий. Из российских регионов Свердловская область лидирует по числу отказов возбуждать уголовные дела в отношении тюремщиков, которые издеваются над заключёнными. За четыре года на 720 жалоб — кстати, это также самое большое количество по всей стране — приходится всего 5 уголовных дел.

В Брянской области, Пермском крае и Мордовии тоже не горят желанием наказывать сотрудников колоний и следственных изоляторов, которые совершили преступления. Уголовных дел о насилии над заключёнными там единицы. Ни одного дела за последние годы не возбудили в Иркутской, Омской, Новосибирской областях. Там следователи, похоже, вообще закрыли глава на то, что творят ФСИНовцы. Хотя жалоб на их действия в общей сложности было более шестисот. Аналогичная ситуация ещё примерно в 30ти регионах. А в Чечне, Ингушетии, Туве, Республике Алтай и ряде других – заключённые и вовсе о пытках не сообщают. Правозащитники не исключают, что людям просто не дают этого сделать. Данные, которые получил фонд «Нужна помощь» приводит издание РБК. Оно отмечает, что до этого дня Следственный комитет не распространял такие подробные сведения о насилии в местах лишения свободы.

В движении «Русь сидящая» полагают, что незарегистрированных обращений может быть в разы больше, поэтому статистика Следственного комитета, скорее всего, неполная.