Прокуратура в Забайкалье начала внеплановую проверку после ДТП с автобусом

Трагедия, в результате которой погибли 19 человек, произошла накануне на мосту через реку Куэнга.

Прокурор Забайкальского края Василий Войкин поручил проверить безопасность дорожного движения при пассажирских перевозках. Поводом для этого стало резонансное ДТП, произошедшее с рейсовым автобусом Сретенск-Чита. Проверки будут проведены в том числе в органах местного самоуправления, которые отвечают за организацию перевозок. Между тем, в Сретенском районе Забайкалья власти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с трагедией. Семьям погибших и пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал губернатор региона Александр Осипов.

Автобус, в котором находились 44 пассажира, съехал с моста через реку Куэнга и упал с 10-метровой высоты на лед. В результате погибли 19 человек, включая водителя и четырех детей. 21 человек пострадал, из них чуть меньше половины находятся в тяжелом состоянии. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил при необходимости перевезти раненых на лечение в Москву. Между тем, пострадавшим уже помогают в том числе и столичные медики. Об этом сказал министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников.

По одной из версий, водитель не справился с управлением после того, как у автобуса лопнуло колесо. Власти Забайкалья пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей. Сегодня в регионе был объявлен траур.

Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.