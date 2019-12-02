Газпром начал поставки газа в Китай

Сегодня лидеры двух стран запустили газопровод Сила Сибири. Они участвовали в церемонии с помощью телемоста. Президент Путин заявил, что сотрудничество двух стран в сфере энергетики выходит на новый уровень.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпинь призвал обеспечить безопасность эксплуатации газопровода, а также соответствие экологическим требованиям.

На реализацию самого сложного и наиболее важного экспортного проекта Газпрому понадобилось четыре с половиной года. При этом оценить его рентабельность пока невозможно — с учетом того, что до сих пор неизвестны ни цена поставки газа, ни стоимость строительства газопровода, — отмечает газета «Коммерсантъ».

Как отмечает «Коммерсантъ», для Газпрома запуск Силы Сибири означает выход на новый газовый рынок впервые за 10 лет с момента начала работы СПГ завода на Сахалине.