США с помощью санкций попытаются заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Европу

Ряд американских сенаторов называют этот проект — «секретным оружием Москвы в переговорах с Западом».

Как пишет немецкая газета Bild, американцы всеми силами пытаются заблокировать проект «Норд Стрим 2», так как: «с одной стороны он способствует росту зависимости стран ЕС от российского газа — и является оружием, которое Москва может использовать в жёстких переговорах с Западом. С другой, с помощью него Владимир Путин может также давить на Украину, просто перекрыв вентиль, но не лишив Европу поставок своего топлива». Гораздо резче высказался американский сенатор Тед Круз: Если Штаты не остановят «Северный Поток — 2», это серьезно усилит позиции Путина в ущерб странам свободного мира. Время уходит и США пора действовать».

Газета обращает внимание на то, что у США только три месяца на то, чтобы принять это решение. Так как именно столько времени остаётся до окончания строительства трубопровода. Кстати, ровно об этом ранее писал интернет-портал Atlantic Council. Статья тогда называлась: «Осталось три месяца, чтобы уничтожить «Северный поток 2». В публикации приводился комментарий Даниэля Вайзича, чья компания консультирует украинский Нафтогаз. По его словам, в США возник консенсус по будущему военному бюджету и он не в пользу России.

Эти санкции, фактически, дадут Европе от двух до трёх лет, чтобы разработать свою защиту от Газпрома, — говорится в публикации.Для того, чтобы ввести санкции, которые разрушат планы Москвы на строительство газопровода, американские конгрессмены разработали необычный ход. «Санкции будут приняты в рамках закона о военном бюджете на следующий год, — пишет Bild, — они затронут компании, которые заняты в прокладке труб».В частности, от них может пострадать компания Allseas из Швейцарии. Она как раз занимается укладкой труб и подводных кабелей. В списке также ещё несколько немецких фирм.Информацию о планирующихся санкциях изданию подтвердил сенатор Джим Риш. Он возглавляет комитет по международным делам верхней палаты американского конгресса. Источники Bild также уверены, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о санкциях против компаний-партнёров «Северного Потока — 2» в конце декабря.

Ранее в руководстве Газпрома планировали запустить «Северный поток — 2» уже в конце декабря, но, как пишет целый ряд европейских изданий, старт проекта перенесли на середину следующего года.