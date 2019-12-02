Владимир Зеленский: Украина будет бороться за «сбившихся с пути» жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Украина будет бороться за «сбившихся с пути» жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, — заявил президент Владимир Зеленский немецкому изданию Der Spiegel". Глава государства отказался верить результатам опроса украинского «Института будущего», согласно которым почти 65% населения Донбасса хотят жить в России.

Зеленский подчеркнул, что каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому те, кто за Россию, могут уехать.

Украинский руководитель также хочет прилечь США к обсуждению вопроса о Крыме. По его словам. Крым нигде не фигурирует на переговорах; в течение шести лет эта тема была почти закрыта . Киев настаивает на том, что Крым это территория Украины и Украина хочет ее вернуть.



Тем временем, в Кремле считают, что тема Крыма закрыта навсегда, — об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Как стало известно, команда Зеленского разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Глава государства поставил задачу найти способы достижения этой цели дипломатичским путем.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит в «нормандском» формате с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции пройдет 9 декабря.