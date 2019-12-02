Голландия обвинила Россию в нежелании экстрадировать Владимира Цемаха – ключевого свидетеля по делу о сбитом Боинге

Голландия обвинила Россию в нежелании экстрадировать Владимира Цемаха – ключевого свидетеля по делу о сбитом в Донбассе Боинге.

По мнению нидерландских прокуроров, в Москве слишком долго не реагировали на запрос о выдаче Цемаха, который в прошлом отвечал за противовоздушную оборону в самопровозглашенной ДНР. Юридических препятствий для экстрадиции не было. Россия своих граждан не выдает, но в случае с Цемахом это правило не работает – у него украинский паспорт.

Прокуратура Голландии напоминает в своем заявлении, что Киев 7 сентября передал Цемаха в рамках обмена пленниками. После чего королевство потребовало его немедленно ареста и передачи следствию. Российские власти заявили, что запрос все еще рассматривается и попросили предоставить дополнительные сведения о Цемахе, которые не имели отношения к его предстоящему аресту.

Однако две недели назад российские правоохранительные органы уже заявили, что не знают, где находится свидетель, поэтому просьба об экстрадиции не может быть исполнена. Из прессы голландская прокуратура узнала, что Цемах вернулся в Донбасс, на неподконтрольные Киеву территории, поэтому рассчитывать на его выдачу не приходится.

Судебный процесс по делу о сбитом Боинге начнется в Голландии 9 марта следующего года. Самый известный из четверых обвиняемых – Игорь Стрелков, возглавлявший министерство обороны так называемой «Донецкой народной республики».