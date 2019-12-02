Бывший комиссар движения «Наши», депутат ГД от «ЕР», бывший член генсовета Роберт Шлегель стал гражданином Германии

Бывший комиссар движения «Наши», депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов от «Единой России», бывший член генсовета партии Роберт Шлегель, стал гражданином Германии, — утверждает немецкая газета Зюддойче Цайтунг. По ее данным, Шлегель живет в Мюнхене и занимает высокий пост в баварском информационно-технологическом концерне «Акронис».

Сам Шлегель заявил изданию, что хочет, чтобы его дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат.

Предприятие поставляет программное обеспечение немецким концернам Audi, BASF, Deutsche Bank, а также некоторым отделам министерств ФРГ. С сентября стоимость «Акрониса» достигла более миллиарда евро. Какую задачу выполняет Шлегель в высоко технологичном концерне, разрабатывающем системы электронной безопасности, его сотрудникам не особенно понятно. Связи с лоббистами в восточной Европе, коммуникация и публичный сектор относятся к кругу деятельности Шлегеля, некогда участвовавшего в российском кибер-шпионаже, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Официально должность Шлегеля носит название «директор стратегических проектов и операций». Сам он подчеркивает, что занимается также образовательными проектами. Исследование издания показало, что глава концерна бывший российский гражданин Сергей Белоусов лично устроил Шлегеля на предприятие. Как потомок волжских немцев бывший депутат Госдумы смог весной этого года получить гражданство ФРГ. Шлегель объясняет переезд тем, что хотел бы, чтобы его «дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они относятся». В ответе изданию он подчеркнул, что «разочарован в политике и его убеждения сильно изменились». Теперь он стал «совершенно простым человеком с необычным жизненным опытом». Шлегель удалил все записи из своего аккаунта в «Твиттере» и обозначает себя «экс-политиком и толерантным космополитом». Он также уверяет, что вышел из организации «Деловая Россия». Шлегель назвал свой агитационный фильм о беспорядках в Таллине 2007 года ошибкой молодости.

«Может, я был тогда наивным и глупым. Но я не сделал ничего нелегального», — говорит бывший депутат. Он оспаривает также кибер-атаки движения «Наши». В ответе на запрос газеты Шлегель уверяет, что ничего не имел общего с организацией троллей, которые писали антизападные комментарии в американских газетах.500 разработчиков программного обеспечения «Акрониса» расположены в России. Значительная часть его клиентов находится в США. Концерн заявил газете, что Шлегель не имел информации об исходном коде программирования. Однако предприятие собирается проверить его доступ к важным данным.

Как отмечает корреспондент «Эха Москвы», после публикации в СМИ Шлегеля временно отстранили от работы. Расследованием скандала займется адвокатская контора из Вашингтона. Результаты будут представлены наблюдательному совету.



Стоит напомнить, что Шлегель неоднократно выступал с антизападными заявлениями. В частности, в эфире «Эха Москвы» он обвинял Запад во вмешательстве во внутренние дела России.

Шлегель был одним из тех, кто голосовал за антисиротский закон. А также жаловался в Генпрокуратуру на телеканал Дождь, требуя проверить источники финансирования канала.

Не видит ничего предосудительного в изменении взглядов Шлегеля секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский.

По словам Метельского, у человека может быть множество уважительных причин для переезда в другую страну.

Ситуация с отъездом Шлегеля за границу никого не должна удивлять, — считает политолог Дмитрий Травин.

Он также уверен, что президент знает о двуличности своих подчиненных.