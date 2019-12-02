Amazon убрал из каталога украшения и сувениры с изображением концлагеря в Освенциме после критики польского музея

Amazon убрал из каталога украшения и сувениры с изображением концлагеря в Освенциме после критики со стороны польского музея «Аушвиц». Об этом сообщает The Guardian. Как уточняет BBC News, на рождественских товарах, вызвавших недовольство, использовались фотографии из лагеря смерти, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью «Работа делает свободным». Онлайн-ритейлер предупредил, что продавцов, которые нарушают его правила, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.
2019-12-02T17:31:00+03:00
2019-12-02T17:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 02 декабря 2019
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