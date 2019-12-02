Amazon убрал из каталога украшения и сувениры с изображением концлагеря в Освенциме после критики польского музея

Amazon убрал из каталога украшения и сувениры с изображением концлагеря в Освенциме после критики со стороны польского музея «Аушвиц». Об этом сообщает The Guardian. Как уточняет BBC News, на рождественских товарах, вызвавших недовольство, использовались фотографии из лагеря смерти, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью «Работа делает свободным». Онлайн-ритейлер предупредил, что продавцов, которые нарушают его правила, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.