МГИМО проведет для Госдумы анализ зарубежного опыта борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела государства

Стоимость исследования составит 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на результаты аукциона, опубликованных на портале госзакупок. Затем, как отмечается, вуз должен будет разработать новые подходы для противодействия попыткам влияния. Результаты исследования могут быть использованы Госдумой в законотворческой деятельности.
2019-12-02T17:31:00+03:00
2019-12-02T17:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 02 декабря 2019
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